Два грузовика столкнулись на трассе в Павлодарской области: есть пострадавшие

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Павлодар-Аксу в больницу с травмами доставлен 36-летний пассажир, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«10 февраля в 16:00 на автодороге Павлодар-Аксу, возле автогужевого моста вблизи села Кенжеколь 30-летний водитель автомашины марки «КамАЗ», не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с попутно двигающейся автомашиной марки «КамАЗ», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В ведомстве также отметили, что один из автомобилей ехал в сторону областного центра. В результате аварии 36-летний пассажир одного из грузовиков с травмами госпитализирован. Пассажир, оказавшийся на больничной койке, был в состоянии алкогольного опьянения, а водители согласно медицинскому освидетельствованию – трезвы.

Проводится проверка.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий было ограничено движение на дорогах Павлодарской области. Вчера движение по трассам области было открыто .