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    09:58, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Два грузовика столкнулись на трассе в Павлодарской области: есть пострадавшие

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Павлодар-Аксу в больницу с травмами доставлен 36-летний пассажир, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «10 февраля в 16:00 на автодороге Павлодар-Аксу, возле автогужевого моста вблизи села Кенжеколь 30-летний водитель автомашины марки «КамАЗ», не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с попутно двигающейся автомашиной марки «КамАЗ», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В ведомстве также отметили, что один из автомобилей ехал в сторону областного центра. В результате аварии 36-летний пассажир одного из грузовиков с травмами госпитализирован. Пассажир, оказавшийся на больничной койке, был в состоянии алкогольного опьянения, а водители согласно медицинскому освидетельствованию – трезвы.

    Проводится проверка.

    Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий было ограничено движение на дорогах Павлодарской области. Вчера движение по трассам области было открыто .

    Теги:
    МВД РК ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Павлодарская область
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