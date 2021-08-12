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Два грузовика мусора вывезли волонтеры с пляжа Шерубай-Нуринского водохранилища

12 Августа 2021 23:22
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Два грузовика мусора вывезли волонтеры с пляжа Шерубай-Нуринского водохранилища

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Волонтеры Абайского района убрали территорию пляжа Шерубай-Нуринского водохранилища. Силами добровольцев и местных исполнительных органов вывезено два грузовика мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Уборка пляжа водохранилища со стороны поселка Топар проводится ежегодно. Её бессменным организатором является общественное объединение «Молодежный альянс», которым руководит 23-летний Темирлан Какенов. Он вместе с волонтерами и неравнодушными жителями района нередко проводит различные экологические акции, в том числе и субботники.

«Идея проводить акции по уборке территории пляжа водохранилища появилась еще в школьные годы. Я ведь живу в Топаре и подростком с друзьями ходил на пляж. И видя, как люди оставляют там горы мусора, мы решили почистить пляж. Так впервые организовали большой субботник. Затем это стало ежегодной традицией. По образованию я эколог и понимаю, что если сейчас ничего не делать, то мы утонем в мусоре. В этом сезоне провели три больших субботника. Во время последнего вывезли два грузовика мусора», – рассказал Темирлан Какенов.

Также волонтеры Абайского района очищают территорию местного родника. Ежегодно они вывозят десятки мешков мусора, собранного возле источника. Темирлан отмечает, что все эти акции дают кратковременный эффект.

«Необходимо с детского сада прививать детям экологическую культуру. Нужно учить детей раздельному сбору мусора. В школах преподавать экологию и проводить различные тренинги. Молодежь должна осознавать, что если мы продолжим мусорить, то наступит экологическая катастрофа», – подчеркнул Темирлан.


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#Карагандинская область   #Экология   #Волонтёрство  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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