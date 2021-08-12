Два грузовика мусора вывезли волонтеры с пляжа Шерубай-Нуринского водохранилища

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Волонтеры Абайского района убрали территорию пляжа Шерубай-Нуринского водохранилища. Силами добровольцев и местных исполнительных органов вывезено два грузовика мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уборка пляжа водохранилища со стороны поселка Топар проводится ежегодно. Её бессменным организатором является общественное объединение «Молодежный альянс», которым руководит 23-летний Темирлан Какенов. Он вместе с волонтерами и неравнодушными жителями района нередко проводит различные экологические акции, в том числе и субботники.

«Идея проводить акции по уборке территории пляжа водохранилища появилась еще в школьные годы. Я ведь живу в Топаре и подростком с друзьями ходил на пляж. И видя, как люди оставляют там горы мусора, мы решили почистить пляж. Так впервые организовали большой субботник. Затем это стало ежегодной традицией. По образованию я эколог и понимаю, что если сейчас ничего не делать, то мы утонем в мусоре. В этом сезоне провели три больших субботника. Во время последнего вывезли два грузовика мусора», – рассказал Темирлан Какенов.

Также волонтеры Абайского района очищают территорию местного родника. Ежегодно они вывозят десятки мешков мусора, собранного возле источника. Темирлан отмечает, что все эти акции дают кратковременный эффект.

«Необходимо с детского сада прививать детям экологическую культуру. Нужно учить детей раздельному сбору мусора. В школах преподавать экологию и проводить различные тренинги. Молодежь должна осознавать, что если мы продолжим мусорить, то наступит экологическая катастрофа», – подчеркнул Темирлан.