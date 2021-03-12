Два грабежа и кражу совершил за несколько часов житель Атбасара

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Два грабежа и кражу умудрился совершить за считанные часы житель Атбасара. Подозреваемый был задержан по горячим следам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Все произошло днем 11 марта в городе Атбасаре. Злоумышленник выследил инспектора по сбору оплаты услуг за отопление, и когда женщина снимала собственные денежные средства в банкомате, подозреваемый выхватил сумку с деньгами клиентов и убежал.

«Сумма ущерба составила 191 тысячу тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и благодаря камерам видеонаблюдения сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель города Атбасара, ранее судимый за кражу и убийство», - рассказали в полиции.

В тот же день злоумышленник совершил еще два преступления: грабеж в продуктовом магазине и кражу из жилого дома на сумму 212 тысяч тенге. Как выяснилось, за хозяйкой коттеджа подозреваемый тоже следил, о чем дал признательные показания.

«Возбуждены три уголовных дела, два из которых по ст. 191 УК РК «Грабеж», одно по ст. 188 УК РК «Кража». Ведется расследование», - резюмировали в ведомстве.