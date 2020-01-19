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Два горящих газовых баллона вынесли пожарные из задымленного дома в Темиртау
19 Января 2020 01:48
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Темиртау возник пожар в частном жилом доме, откуда сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области вытащили четыре газовых баллона, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
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17 января в 15 часов 12 минут на линию 101 поступило сообщение о горении жилого дома по адресу: город Темиртау, улица 8 Марта, 76. Горели кровля жилого дома и пристроенная веранда на общей площади более 100 кв. м.
«В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы из дома вынесено четыре газовых баллона, на двух из которых происходило факельное горение газа. Пожар ликвидирован в 16 часов 42 минуты. В тушении пожара были задействованы 20 человек личного состава противопожарной службы и три автоцистерны. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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