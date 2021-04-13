Два города и 6 областей находятся в «красной» зоне по распространению КВИ

10:11, 13 Апрель 2021 | GMT +6
Два города и 6 областей находятся в «красной» зоне по распространению КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 апреля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.
В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В «желтой» зоне: город Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.
В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.