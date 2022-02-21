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Два гонщика «Астаны» вошли в ТОП-10 общего зачета по итогам «Вуэльты Андалусии»

21 Февраля 2022 01:20
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Два гонщика «Астаны» вошли в ТОП-10 общего зачета по итогам «Вуэльты Андалусии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилась многодневная велогонка по дорогам Испании «Вуэльта Андалусии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Победу на финальном этапе одержал немец Леннард Кемна из «BORA-hansgrohe». Второй и третий результаты у итальянских гонщиков Лоренцо Фортунато из команды «EOLO-Kometa» и Алессандро Кови из «UAE Team Emirates».

Симоне Веласко завершил заключительный этап восьмым. Мигель Анхель Лопес финишировал восьмым и занял тертье место в генеральной квалификации гонки. Алексей Луценко стал 21-м и девятым в общем зачете. Харольд Техада — 34-й, Евгений Федоров — 87-й.


«Вуэльта Андалусии». Пятый этап
Huesa — Chiclana de Segura. 146.4 км
1. Леннард Кемна (Германия, «BORA-hansgrohe») — 3:43:05
2. Лоренцо Фортунато (Италия, «EOLO-Kometa») — +0:04
3. Алессандро Кови (Италия, «UAE Team Emirates») — +0:10
8. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +0:29
18. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +1:38
21. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +1:43
34. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +2:15
87. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +8:13
Общий зачет:
1. Ваут Пулс (Нидерланды, «Bahrain-Victorious») — 20:51:27
2. Кристиан Родригес (Испания, «TotalEnergies») — +0:14
3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +0:15
9. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +0:34
12. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +1:47
47. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +20:49
74. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +30:34

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