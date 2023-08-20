Два гонщика «Астаны» попали в топ-10 общего зачета по итогам «Вуэльты Бургоса»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу состоялся заключительный этап многодневной велогонки «Вуэльта Бургоса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Победу на финальном этапе одержал словенец Примож Роглич из команды «Jumbo-Visma». Вторым стал британец Адам Йейтс из «UAE Team Emirates». Россиянин Александр Власов из «BORA-hansgrohe» показал третий результат.

У гонщиков «Астаны» первым завершил этап Мартин Лопес. Хавьер Ромо финишировал 16-м.

«Вуэльта Бургоса». Пятый этап

Golmayo — Lagunas de Neila. 160 километров

1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 4:08:31

2. Адам Йейтс (Великобритания, «UAE Team Emirates»)

3. Александр Власов (Россия, «BORA-hansgrohe»)

15. Мартин Лопес (Эквадор, «Астана») — +1:16

16. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +1:22

Общий зачет:

1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 16:24:49

2. Александр Власов (Россия, «BORA-hansgrohe») — +0:39

3. Адам Йейтс (Великобритания, «UAE Team Emirates») — +0:42

7. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +3:42

9. Мартин Лопес (Эквадор, «Астана») — +5:23