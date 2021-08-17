Два гонщика «Астаны» лишились мест в десятке лидеров общего зачета после третьего этапа «Вуэльты Испании»

ЭСПИНОСА-ДЕ-ЛОС-МОНТЕРОС. КАЗИНФОРМ - Завершился третий этап веломногодневки «Вуэльта Испании», протяженностью 202.8 километра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек эстонский гонщик команды «Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux» Рейн Таарамяэ. Второй результат показал американец Джозеф Домбровски из «UAE-Team Emirates». Третьим стал француз Кенни Элиссонд из «Trek-Segafredo».

У «Астаны» лучшим в сегодняшней гонке стал Александр Власов, финишировавший 25-м и опустившийся с 10-й на 12-ю строчку генеральной квалификации. Луис Леон Санчес завершил этап 61-м, Горка Исагирре — 62-м, Оскар Родригес — 63-м, Йон Исагирре — 76-м, Юрий Натаров — 81-м, Омар Фраиле — 132-м, Алекс Аранбуру — 154-м и упал со второго места на 132-е в общем зачете.1. Рейн Таарамяэ (Эстония, «Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux») — 5:16:572. Джозеф Домбровски (США, «UAE-Team Emirates») — +0:213. Кенни Элиссонд (Франция, «Trek-Segafredo»)25. Александр Власов (Россия, «Астана») — 2:1761. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +4:0162. Горка Исагирре (Испания, «Астана») — +4:2463. Оскар Родригес (Испания, «Астана»)76. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +6:2681. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +7:51132. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +14:57154. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +16:25Общий зачет:1. Рейн Таарамяэ (Эстония, «Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux») — 9:25:442. Кенни Элиссонд (Франция, «Trek-Segafredo») — +0:253. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — +0:3012. Александр Власов (Россия, «Астана») — +1:1347. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +3:1049. Горка Исагирре (Испания, «Астана») — +3:3166. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +5:3167. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +5:4588. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +10:01129. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +15:02132. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +15:11.







