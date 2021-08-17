Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:00
-
-
-
-
Два гонщика «Астаны» лишились мест в десятке лидеров общего зачета после третьего этапа «Вуэльты Испании»
17 Августа 2021 04:18
Поделиться:
ЭСПИНОСА-ДЕ-ЛОС-МОНТЕРОС. КАЗИНФОРМ - Завершился третий этап веломногодневки «Вуэльта Испании», протяженностью 202.8 километра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеАлександр Винокуров вернется к управлению велокомандой «Астана» в 2022 году Спортивные секции станут бесплатными для трех тысяч ребятишек СКО Казахстанский лучник занял 4-е место на юниорском чемпионате мира в Польше
Первым финишную черту этапа пересек эстонский гонщик команды «Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux» Рейн Таарамяэ. Второй результат показал американец Джозеф Домбровски из «UAE-Team Emirates». Третьим стал француз Кенни Элиссонд из «Trek-Segafredo».У «Астаны» лучшим в сегодняшней гонке стал Александр Власов, финишировавший 25-м и опустившийся с 10-й на 12-ю строчку генеральной квалификации. Луис Леон Санчес завершил этап 61-м, Горка Исагирре — 62-м, Оскар Родригес — 63-м, Йон Исагирре — 76-м, Юрий Натаров — 81-м, Омар Фраиле — 132-м, Алекс Аранбуру — 154-м и упал со второго места на 132-е в общем зачете.
«Вуэльта Испании». Третий этап
Санто-Доминго-де-Силос — Эспиноса-де-лос-Монтерос, Пикон Бланко. 202.8 километра
1. Рейн Таарамяэ (Эстония, «Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux») — 5:16:57
2. Джозеф Домбровски (США, «UAE-Team Emirates») — +0:21
3. Кенни Элиссонд (Франция, «Trek-Segafredo»)
25. Александр Власов (Россия, «Астана») — 2:17
61. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +4:01
62. Горка Исагирре (Испания, «Астана») — +4:24
63. Оскар Родригес (Испания, «Астана»)
76. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +6:26
81. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +7:51
132. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +14:57
154. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +16:25
Общий зачет:
1. Рейн Таарамяэ (Эстония, «Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux») — 9:25:44
2. Кенни Элиссонд (Франция, «Trek-Segafredo») — +0:25
3. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — +0:30
12. Александр Власов (Россия, «Астана») — +1:13
47. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +3:10
49. Горка Исагирре (Испания, «Астана») — +3:31
66. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +5:31
67. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +5:45
88. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +10:01
129. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +15:02
132. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +15:11.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана
- Ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Амангельды Сейтхан
- Александр Винокуров вернется к управлению велокомандой «Астана» в 2022 году
- Спортивные секции станут бесплатными для трех тысяч ребятишек СКО
- Казахстанский лучник занял 4-е место на юниорском чемпионате мира в Польше
- Казахстанцы завоевали 8 медалей на чемпионате мира по грэпплингу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн