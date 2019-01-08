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Два года тюрьмы получил сотрудник костанайской колонии за взятку в виде обуви

8 Января 2019 14:09 150
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Два года тюрьмы получил сотрудник костанайской колонии за взятку в виде обуви

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В Костанае осуждён  экс-заместитель начальника учреждения по воспитательной работе РГУ «Учреждение УК-161/11» КУИС МВД РК Марат Нуркин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

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Как сообщили в облсуде, 14 ноября 2018 года Нуркин, находясь в своем служебном кабинете здания учреждение УК-161/11, получил от гражданина Ч. взятку в виде зимней замшевой обуви за предоставление последнему дополнительного времени для телефонных переговоров, а также дальнейшее покровительство.

«Приговором суда №2 Костаная Марат Нуркин признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.366 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», - прокомментировали в облсуде.

Также М. Нуркин лишен специального звания «майор юстиции».

 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, Суды,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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