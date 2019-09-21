Два года не получали положенную надбавку учителя Бурабайского района

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Учителя Бурабайского района не получали положенные надбавки за работу с детьми с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, прокуратура Бурабайского района проверила соблюдение трудовых прав работников школ и установила, что 408 педагогам не выплачивалась доплата за работу с детьми с особыми потребностями.

«40%-ую надбавку к базовому окладу учителя не получали на протяжении двух лет. Всего задолженность за 2017-2018 годы превысила 1,8 млн тенге. По акту надзора конституционные права педагогов восстановлены, вся сумма выплачена», - отметили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры региона, в течение года в результате принятых прокурорами мер погашена задолженность по заработной плате в 2 предприятиях ТОО «Агрофирма Веденовка» и ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» на сумму более 44 млн тенге перед 329 работниками.

«За несвоевременную выплату зарплаты работодатели привлечены к административной ответственности», - добавили в ведомстве.