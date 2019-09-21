-
-
-
-
вчера 23:39
-
вчера 23:24
-
-
вчера 22:37
-
-
-
вчера 21:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:15
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:06
-
-
-
-
-
вчера 13:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.09.2019 23:00
-
20.09.2019 22:27
-
-
-
-
20.09.2019 21:27
-
-
20.09.2019 21:00
-
-
-
-
20.09.2019 20:00
-
-
20.09.2019 19:55
-
-
20.09.2019 19:42
-
-
Два года не получали положенную надбавку учителя Бурабайского района
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Учителя Бурабайского района не получали положенные надбавки за работу с детьми с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.
Как рассказали в ведомстве, прокуратура Бурабайского района проверила соблюдение трудовых прав работников школ и установила, что 408 педагогам не выплачивалась доплата за работу с детьми с особыми потребностями.
«40%-ую надбавку к базовому окладу учителя не получали на протяжении двух лет. Всего задолженность за 2017-2018 годы превысила 1,8 млн тенге. По акту надзора конституционные права педагогов восстановлены, вся сумма выплачена», - отметили в ведомстве.
Как добавили в пресс-службе прокуратуры региона, в течение года в результате принятых прокурорами мер погашена задолженность по заработной плате в 2 предприятиях ТОО «Агрофирма Веденовка» и ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» на сумму более 44 млн тенге перед 329 работниками.
«За несвоевременную выплату зарплаты работодатели привлечены к административной ответственности», - добавили в ведомстве.
- Всемирная конференция и выставка QS World Wide завершилась в Алматы
- Более 60 краж совершил мужчина в Костанайской и Акмолинской областях
- Цифровой рентген-аппарат за 33 млн тенге установили в Акмолинской области
- До 70% снизилось количество преступлений на улицах в Акмолинской области
- 15-летний мотоциклист погиб в Акмолинской области
- Ермек Маржикпаев раскритиковал темпы реализации социальных проектов в Бурабайском районе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана