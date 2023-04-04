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Два года не мог получить заключение земельной комиссии предприниматель в СКО

Олеся Жуковень
4 Апреля 2023, 20:09
Два года не мог получить заключение земельной комиссии предприниматель в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предприниматель два года не мог получить заключение земельной комиссии из-за волокиты районного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, в Антикоррупционную службу обратился глава крестьянского хозяйства из-за отказа акимата Айыртауского района в проведении земельной комиссии.

Предприниматель пояснил, что вышел из состава участников ТОО с выделенной земельной долей в 1,2 тысячи га. На 924 га землеустроительные проекты были разработаны. Для государственной регистрации всего земельного участка необходимо было разработать земпроект на оставшуюся площадь.

«Согласно Земельному кодексу, разработке проекта предшествует процедура получения положительного заключения земельной комиссии. Однако на этом этапе ответственные работники местного исполнительного органа Айыртауского района создали административный барьер. Ситуация не менялась более двух лет. Только после диалога с руководством района земельная комиссия все же была проведена и принято решение об удовлетворении обращения бизнесмена», - сообщили в пресс-службе.


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