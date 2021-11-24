Два года искали интернет-мошенника в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские раскрыли интернет-мошенничество, совершенное в 2019-м году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, два года назад житель Уалихановского района попался на распространенной схеме отъема денег. На сайте объявлений он увидел сообщение о продаже автозапчастей. «Продавцу» он перечислил 55 тысяч тенге, после чего тот перестал выходить на связь.

«Задержать подозреваемого в короткие сроки не удалось, однако работа над раскрытием преступления продолжалась. Наконец, сотрудникам удалось выявить информацию, представлявшую оперативный интерес по этому факту. В ходе служебной командировки в Алматы сотрудник криминальной полиции и следователь вышли на след и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель южной столицы. Он признал свою вину и уже возместил ущерб потерпевшему», — сказал начальник районного отдела полиции подполковник полиции Руслан Алижанов.

Полицейские неоднократно отмечали, что часто интернет-мошенничества совершаются жителями других регионов Казахстана и даже других стран.