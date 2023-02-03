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Два гидротехнических сооружения находятся в аварийном состоянии в СКО

3 Февраля 2023, 08:51
Два гидротехнических сооружения находятся в аварийном состоянии в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области шесть из 20 гидросооружений находятся в неудовлетворительном состоянии. В том числе два – в аварийном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопрос подготовки к паводку рассматривали на заседании комиссии партийного контроля. По информации пресс-службы филиала партии «AMANAT», ситуацию прокомментировали главный специалист отдела по мобилизационной подготовке и гражданской защиты аппарата областного акимата Берик Габдулин.

По его данным, на территории региона находятся 20 гидротехнических сооружений.

«В неудовлетворительном состоянии находятся четыре сооружения: напорно-регулирующая дамба у села Есильское, защищающая дамба по улице Ущева в Петропавловске, дамба-накопитель сточных вод «Биопруд» и водоподъемная плотина с водохранилищем у села Тлеусай», - сообщил Б. Габдулин.

Два сооружения – Шарыкский гидроузел с водохранилищем и восьмиоконное водопропускное сооружение «Сегіз көз» в селе Каратал Уалихановского района – и вовсе в аварийном состоянии. В 2019-м году именно это село находилось под угрозой подтопления, жителей эвакуировали в соседний населенный пункт. Тогда в Каратале развернули оперативный штаб, в течение трех суток его работу контролировал прежний аким области Кумар Аксакалов. Капитальный ремонт «Сегіз көз» проводили в 2018 году, однако сооружение не выдержало и первого паводка. Тогда в причинах разбиралась прокуратура.

«По словам специалистов, глубина промерзания почвы по области составляет 149 см, что на 27 см больше значений прошлого года. Наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 76,5%, что меньше значений прошлого года на 10%. На конец января объем водохранилища составил 530 млн куб. м. С учетом того, что накопление запасов в снежном покрове продолжится в феврале и в начале марта, то в случае резкого потепления возможен подъем уровня воды в реках области до опасных отметок», - добавил Б. Габдулин.

Начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Сакен Агзамов отметил, что на учет взяли 85 населенных пунктов, где есть угроза подтопления. Подготовили 10 высокопроходимых вахтовок для перевозки и эвакуации населения, пять болотоходов-вездеходов, семь плавательных средств, 82 мотопомпы, 370 водонепроницаемых костюмов и 21 палатку вместимостью свыше 400 человек.

Вопрос подготовки региона к паводку рассматривали на заседании Правительства РК в конце января.


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