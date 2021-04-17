Два газовых баллона вытащили из горящего дома гвардейцы в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Гвардейцы Нацгвардии предотвратили взрыв газового баллона в Кокшетау. Увидев возгорание, солдаты вызвали пожарную службу и до прибытия огнеборцев приступили к тушению пожара. Из горящего здания они вытащили два газовых баллона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16 апреля во время несения службы по охране общественного порядка в 18.45 часов, находясь на маршруте патрулирования по улице Женис, начальник войскового наряда рядовой Мейрбек Козы-Корпеш и патрульные рядовые Нурсултан Кусвоков и Иксан Казымбеков заметили возгорание двухэтажного частного дома.

Доложив об этом дежурному по войсковым нарядам по 1 роте оперативного назначения, гвардейцы воинской части 5510 Национальной гвардии до прибытия пожарной команды, приступили к тушению возгорания.

Во избежания взрыва с первого этажа дома военнослужащие вынесли два газовых баллона.

«Прибыв на место пожара, дежурный по войсковым нарядам и начальник патрульной группы совместно с другими маршрутами организовали оцепление дома до приезда сотрудников департамента по чрезвычайной ситуации города Кокшетау», - сообщили в пресс-службе РгК «Орталық».



