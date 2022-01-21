Два газовых баллона вынесли из пожара спасатели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Во время тушения пожара в Глубоковском районе, спасатели вынесли из сильно задымленного дома два газовых баллона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В селе Бобровка Глубоковского района в жилом частном доме произошел пожар. На момент прибытия пожарных подразделений открытым пламенем были охвачены деревянные конструкции кровли, потолочные перекрытия, пола, оконных, дверных блоков, мебели, личные вещи. Спасателями из сильно задымленного дома вынесено два газовых баллона. Пожар ликвидирован на общей площади 66,5 квадратных метров. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

Всего спасатели ДЧС ВКО с начала отопительного периода провели обход в более 295 000 домах и провели разъяснительные беседы и инструктажи с 517 335 гражданами по соблюдению правил пожарной безопасности. Также проведена установка датчиков угарного газа в социально уязвимых семьях, где проживают одинокие пожилые граждане, инвалиды и многодетные семьи.

ДЧС ВКО напоминает гражданам, чтобы не допустить пожар:

- не применяйте открытый огонь в жилом помещении;

- не оставляйте электроприборы включенными, уходя из дома;

- имейте в домах и квартирах первичные средства пожаротушения.

Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности в быту позволит избежать возникновения очага возгорания, защитит жизнь, а также спасет от административной ответственности.

При пожаре сообщайте по номеру 101 или 112.

ДЧС ВКО напоминает, как предотвратить отравление угарным газом:

1. Используйте только исправное печное оборудование.

2. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход способны привести к тяжелым последствиям.

3. Позаботьтесь о хорошей вентиляции.

4. Многие жители, пытаясь экономить тепло, как правило, прикрывают заслонку печи, думая, что уголь уже прогорел, так чего же теплу зря выходить в трубу. Однако с теплом зачастую в комнату попадает угарный газ. Поэтому ни в коем случае не закрывайте заслонки.

При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.



