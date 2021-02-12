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    02:21, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Два факта незаконной добычи рыбы выявили в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два факта незаконной добычи рыбы выявлено полицейскими Алакольского района Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    Стражи порядка вместе с инспекторами лесного и егерского хозяйства, провели рейдовые мероприятия на участках озера Алаколь и заповедных территориях. В результате выявлено два факта незаконного отлова рыбных ресурсов.
    На автодороге Камыскала-Ушарал задержан 41-летний житель поселка Камыскала, который на личном авто перевозил 289 кг окуня без соответствующих документов.
    На автодороге Алматы-Усть-Каменогорск задержан 46-летний житель ВКО, который на КамАЗе перевозил 400 кг рыбы «ленок ускуч». Оба факта зарегистрированы в ЕРДР по ст. 335 ч. 1 УК РК, проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.
    Теги:
    МВД РК Закон и право Экология Алматинская область
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