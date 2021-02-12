Два факта незаконной добычи рыбы выявили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два факта незаконной добычи рыбы выявлено полицейскими Алакольского района Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На автодороге Камыскала-Ушарал задержан 41-летний житель поселка Камыскала, который на личном авто перевозил 289 кг окуня без соответствующих документов.

На автодороге Алматы-Усть-Каменогорск задержан 46-летний житель ВКО, который на КамАЗе перевозил 400 кг рыбы «ленок ускуч». Оба факта зарегистрированы в ЕРДР по ст. 335 ч. 1 УК РК, проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.



Стражи порядка вместе с инспекторами лесного и егерского хозяйства, провели рейдовые мероприятия на участках озера Алаколь и заповедных территориях. В результате выявлено два факта незаконного отлова рыбных ресурсов.