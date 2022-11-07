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Два факта незаконного хранения наркотиков выявили в ЗКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Ноября 2022, 21:03
Два факта незаконного хранения наркотиков выявили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Два факта незаконного хранения наркотиков выявили в поселке Тайпак ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Первый факт был выявлен в ходе обыска по месту проживания гражданина К., 1983 года рождения, у которого изъяли полиэтиленовый мешок с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическом запахом и коробку с семенами зеленого цвета со специфическом запахом.

Кроме того, у нарушителя обнаружили двуствольное и одноствольное ружья, гильзы 12-го калибра. Изъятые вещи направлены на экспертизу Института судебной экспертизы (ИСЭ) Уральска.

Второй факт был выявлен в ходе обыска у гражданина Б.,1970 года рождения. У него тоже изъяли полиэтиленовые мешки с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом - в 3 пластиковых тарах, в 3 стеклянных банках, в 2 бумажных свертках и 10 коробках, а также 12 кустов конопли и стеклянная банка с семенами этого растения. Изъятое направлено на экспертизу ИСЭ Уральска.

По фактам ведутся досудебные расследования по ст.296 ч.2 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, прекурсорами».

Фото: polisia.kz

Западно-Казахстанская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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