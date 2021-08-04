Два факта изнасилования детей зарегистрировали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за последнюю неделю зарегистрировали два факта совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух детей в возрасте 9 и 13 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 3-го августа задержан ранее судимый житель города, подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

«4-го августа поступило сообщение о насильственных действиях сексуального характера в отношении другой малолетней девочки. Факт внесен в ЕРДР по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновного лица. Преступления находятся на особом контроле руководства департамента полиции», - прокомментировали в пресс-службе.

Полицейские обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра.