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вчера 22:27
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вчера 21:46
Два факта изнасилования детей зарегистрировали в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за последнюю неделю зарегистрировали два факта совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух детей в возрасте 9 и 13 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, 3-го августа задержан ранее судимый житель города, подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
«4-го августа поступило сообщение о насильственных действиях сексуального характера в отношении другой малолетней девочки. Факт внесен в ЕРДР по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновного лица. Преступления находятся на особом контроле руководства департамента полиции», - прокомментировали в пресс-службе.
Полицейские обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра.
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