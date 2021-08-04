+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два факта изнасилования детей зарегистрировали в Петропавловске

4 Августа 2021 23:15
Поделиться:
Два факта изнасилования детей зарегистрировали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за последнюю неделю зарегистрировали два факта совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух детей в возрасте 9 и 13 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Двоих детей спасли от падения с 10-го этажа в Нур-Султане
Страдающего аутизмом пропавшего шестилетнего мальчика нашли в Косшы 24 иностранца нарушили миграционное законодательство в Сарыагаше Труп женщины обнаружили в очистных сооружениях в Петропавловске

По информации пресс-службы департамента полиции, 3-го августа задержан ранее судимый житель города, подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

«4-го августа поступило сообщение о насильственных действиях сексуального характера в отношении другой малолетней девочки. Факт внесен в ЕРДР по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновного лица. Преступления находятся на особом контроле руководства департамента полиции», - прокомментировали в пресс-службе.

Полицейские обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Двоих детей спасли от падения с 10-го этажа в Нур-Султане
Страдающего аутизмом пропавшего шестилетнего мальчика нашли в Косшы
24 иностранца нарушили миграционное законодательство в Сарыагаше
Труп женщины обнаружили в очистных сооружениях в Петропавловске
Популярное
1 Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
2 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
3 Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
4 Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
5 В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
6 Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Читайте также
Около 100 человек с «красным» статусом выявили с помощью Ashyq в СКО
Более 900 детей заболели COVID-19 в СКО
Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив