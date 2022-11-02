Два факта браконьерства раскрыли в Карагандинской области

2 Ноября 2022, 01:49

2 Ноября 2022, 01:49

Два факта браконьерства раскрыли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Два факта браконьерства раскрыли за день полицейские Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28 октября сотрудники Топарского отдела полиции УП Абайского района Карагандинской области совместно с представителями Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства по Карагандинской области проводили ОПМ «Браконьер».

Около пяти часов они обратили внимание на тяжелогруженый легковой автомобиль, следовавший со стороны Топарского водохранилища. Полицейские остановили транспортное средство, за рулем которого находился 40-летний мужчина. В ходе осмотра в багажнике машины обнаружено восемь мешков с рыбой разного вида общим весом 245 кг. Сумма ущерба составила 705 тысяч тенге.

В этот же день на берегу озера Балхаш сотрудники отдела полиции Актогайского района около 18:00 заметили двух граждан, выгружавших из моторной лодки какой-то груз. Это вызвало подозрение, полицейские задержали двух мужчин в возрасте 25 и 33 лет. Во время осмотра лодки они изъяли два мешка и четыре ящика с рыбой общим весом 159 кг. Сумма ущерба устанавливается.

По обоим фактам ведется досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».





Фото: Polisia.kz.