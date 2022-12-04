Два этажа в жилой пятиэтажке обрушились в Нижневартовске

4 Декабря 2022, 21:33

ТАСС. КАЗИНФОРМ – Обрушение двух этажей произошло в жилом доме в Нижневартовске, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«На улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме», - сказал собеседник агентства.

По последним данным, погибли четыре человека.

По данным городской администрации в больницы доставили 10 человек.

На месте происшествия сейчас ведется разбор завалов. Всего из дома эвакуированы 52 человека.

Источник в экстренных службах также добавил, что причиной обрушения стал взрыв газа.

«По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей дома», - сказал он.

Для эвакуированных жильцов подготовили пункт временного размещения.

В МЧС подтвердили информацию о ЧП и о гибели четверых жильцов. К ликвидации последствий происшествия привлечены 109 человек и 30 единиц техники.