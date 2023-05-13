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Два экстренных торможения поездов в один день произошло в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
13 Мая 2023, 10:59
Два экстренных торможения поездов в один день произошло в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Дважды остановить поезда пришлось в один день в Акмолинской области из-за нахождения на путях лошадей. Хозяева животных привлечены к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, первый инцидент произошел 11 мая на перегоне ст. «Жамантуз – Курорт Боровое» Акмолинской области.

«Машинист пассажирского поезда сообщением «Петропавловск–Алматы», заметив лошадей на железной дороге, применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения. Однако наезд предотвратить не удалось, в результате столкновения были сбиты 7 лошадей. Незапланированная стоянка поезда составила 23 минуты», - поделились в ведомстве.

Вскоре сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кокшетау был установлен хозяин животных. Им оказался 48-летний житель Акмолинской области. Теперь мужчине придется заплатить штраф в размере 5 МРП в соответствии с ч.1 ст.559 КоАП РК «Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог».

«В тот же день аналогичный случай имел место также на перегоне «Сарыоба-Еркиншилик» Акмолинской области. Под колеса электропоезда сообщением «Астана–Павлодар» попали 5 голов лошадей. Хозяин скота также был привлечен к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог», - добавили в ведомстве.

Всего с начала текущего года в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 476 фактов экстренного торможения поездов. Из них по причине нахождения людей – 110, связанных с нахождением на железнодорожном полотне домашних животных – 281. За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечено 130 граждан.


Акмолинская область   Происшествия   Транспорт  
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