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    11:09, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Два ДТП с наездом на человека произошло за один день в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске вечером и ночью 9 июня зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с наездом на человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, около 20:20 часов 34-летний водитель Toyоta Camry на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 76-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой. Водитель был трезв. Автомобиль водворили на спецстоянку. Собран административный материал.

    Ночью по улице Н. Назарбаева 45-летний водитель Volkswagen Passat сбил работника коммунальной службы, поливавшего насаждения вдоль проезжей части, и столкнулся с припаркованной автомашиной «ГАЗ-3302».

    «Водитель не справился с рулевым управлением, предварительно, из-за состояния здоровья. Мужчине стало плохо за рулем. Водитель автомашины и пострадавший доставлены в больницу. Факт дорожно-транспортного происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований. В рамках расследования будут проведены все необходимые экспертизы», - прокомментировали в пресс-службе.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Закон и право Происшествия, ЧС
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