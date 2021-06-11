Два ДТП с наездом на человека произошло за один день в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске вечером и ночью 9 июня зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с наездом на человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, около 20:20 часов 34-летний водитель Toyоta Camry на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 76-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой. Водитель был трезв. Автомобиль водворили на спецстоянку. Собран административный материал.

Ночью по улице Н. Назарбаева 45-летний водитель Volkswagen Passat сбил работника коммунальной службы, поливавшего насаждения вдоль проезжей части, и столкнулся с припаркованной автомашиной «ГАЗ-3302».

«Водитель не справился с рулевым управлением, предварительно, из-за состояния здоровья. Мужчине стало плохо за рулем. Водитель автомашины и пострадавший доставлены в больницу. Факт дорожно-транспортного происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований. В рамках расследования будут проведены все необходимые экспертизы», - прокомментировали в пресс-службе.