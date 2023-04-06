Два ДТП подряд произошли в одном месте в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте семь машин столкнулись в ходе двойной аварии на ташкентской трассе 5 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.

Первое столкновение произошло в 21:30. Lexus RX 300 столкнулся с Mercedes, Daewoo Nexia и Lexus. В аварии пострадал водитель Daewoo Nexia. Его осмотрели в больнице и отправили домой.

По предварительной версии, ДТП устроил водитель Lexus. По словам очевидцев, он на полном ходу ударил впереди идущую машину, а та зацепила еще три авто.

Спустя полчаса, в 30 метрах от первой аварии, столкнулись ВАЗ- 2114, Toyota Camry и Opel Vectra. К счастью, пострадавших в ходе второго ДТП нет. Причину аварии пока не установили.