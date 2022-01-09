Два дополнительных поезда запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» сообщили о запуске двух дополнительных поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за возросшего спроса национальный перевозчик запускает два дополнительных коммерческих пассажирских поезда по направлениям из Алматы в Актобе и Нур-Султан.

Поезд №213/214 отправляется со станции Алматы-2 9 января 2022года в 12:55 часов. 11 января в 07:25 утра он прибудет в Актобе. Из Актобе в Алматы поезд отправляется 11 января в 19: 05 часов вечера.

Поезд №215/216 отправляется со станции Алматы-2 9 января 2022 года в 13:30 часов. Он прибудет в Нур-Султан-1 10 января в 11:35 часов. Этот же поезд из Нур-Султана выезжает в Алматы завтра, 10 января в 16:20 часов.

Напоминаем, что движение поездов восстановлено. Все пассажирские поезда курсируют по расписанию.