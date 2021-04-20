Два дома пострадали из-за неосторожного обращения с огнем в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начался пожароопасный период. Пожарные отмечают резкое увеличение количества выездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин на брифинге сообщил, что горит сухая трава в дачных поселках, лесостепных зонах, городских кварталах, где есть сухостой. Из-за неосторожного обращения с огнем в селе Литовочное Тайыншинского района пострадали два жилых дома и хозяйственные постройки.

«Скоро массово начнут выезжать дачники. С установлением сухой и жаркой погоды категорически запрещено сжигание мусора, сухостоя. За это предусмотрена административная ответственность. Проходят рейды с участием сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, лесничеств, местной полицейской службы, волонтеров», - сказал Д. Растихин.

Прокомментировали на брифинге пожар в ресторане «Тбилиси», который произошел вечером 16 апреля. Горела кровля заведения. Площадь пожара составила 280 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Персонал эвакуировался самостоятельно до прибытия пожарных, посетителей в ресторане не было. Ущерб устанавливается.

Всего по области за неделю произошло восемь пожаров, из них три в Петропавловске.