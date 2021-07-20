Два дома подарили переселенцам из Туркестанской области жители Каркаралинского района

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – Жители отделения Борлыбулак Каркаралинского района Карагандинской области подарили дома двум семьям, которые переехали к ним из Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отделении Борлыбулак Кыргызского сельского округа проживают 47 семей. Численность населения составляет 225 человек. В отделении есть средняя общеобразовательная школа. Но молодые семьи нередко покидают родное село и переезжают в города. Недобор детей школьного возраста мог грозить преобразованием местной школы из средней в начальную. Чтобы решить эту проблему, местные исполнительные органы пригласили в село семьи из Туркестанской области. На днях переселенцам выделили жильё.

«Дома предоставлены жителями села Борлыбулак. Они пустовали. Там сделали ремонт, и новосёлы уже заселились. Одна семья воспитывает пятерых детей, а вторая – троих. Главы семейств трудоустроены (механик и сварщик). В будущем они намерены построить теплицы и выращивать овощи. А местные жители хотят помочь им с разведением домашнего скота. Для этого они хотят безвозмездно передать им мелкий рогатый скот», – рассказал аким Кыргызского сельского округа Бауржан Капашев.

Музафар Махамадалиев, переехавший в Борлыбулак из Туркестанской области, воспитывает пятерых детей. Самому старшему уже 18. Четверо ещё учатся в школе.

«До переезда мы жили в Тюлькубасском районе. У нас был дом и работа. Но там населения много, соответственно, и домашнего скота тоже много. А пастбищных земель не хватает. Когда нам предложили переехать в Карагандинскую область, мы задумались. Приехали сюда, познакомились с людьми. Нам всё понравилось, и мы решили переехать. Здесь плотность населения не такая, как в Туркестанской области. Да и земли хватает. И перспектив по работе больше», – говорит Музафар Махамадалиев.