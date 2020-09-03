Два дня искали женщину и подростка, потерявшихся в степях Мангыстау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Группа людей выехала по маршруту «Актау-Бозжира-Кызылкупы-Каранжарык-пещера Булойык». Одна из участниц группы Ольга пропала, пытаясь проехать до намеченного пункта по другому маршруту. В машине с женщиной находился её сын. Их искали почти два дня. О спасении потерявшихся в степи в районе Устюрсткого заповедника рассказала её подруга Ирина Муравьёва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Жительница Актау с несовершеннолетним сыном, отправившись в поездку по Мангистау на своём автомобиле с группой друзей, оказалась в нелёгкой ситуации. Её автомобиль сгорел. На помощь женщине и ребёнку пришли неравнодушные люди.

Группа в составе четырёх автомобилей 29 августа выехала по маршруту «Актау-Бозжира-Кызылкупы-Каранжарык-пещера Булойык». Спустя сутки группа успешно добралась до Устюртского заповедника, а конкретно, к точке привала «Каранжарык», пройдя отметку на пограничной заставе «Богет».

Ещё через день, 31 августа, отдыхающие выдвинулись к конечному маршруту – к пещере «Булойык».

«Пока мы ехали, Ольга сообщила нам, что выбирает другую дорогу, которая отмечена в её прежних координатах (к слову, она неоднократно бывала там и имела свои точки координат). Топлива у неё было достаточно для поездки до пещеры и обратно, до села Сенек, без дозаправки. Оставшаяся часть группы выдвинулась по другой дороге, договорившись встретиться у пещеры. Если бы вдруг Ольга решила не ехать до неё - мы договорились встретиться на точке отъезда по маршруту или на пограничной заставе. Добравшись до пещеры, наша группа не обнаружила машину Ольги, и, сделав предположение, что она вернулась на точку отъезда, мы выдвинулись в обратный путь. Но на точке сбора машины с женщиной и ребёнком не оказалось. Мы решили ехать до погранзаставы «Богет», так как это была вторая назначенная точка встречи. Но на погранзаставе машины не было. По словам пограничников и егерей Устюртского заповедника, они не видели автомобиль. Было принято решение начать поиски самостоятельно», - пояснила Ирина Муравьёва.

По пути на погранзаставу путешественниками были встречены две машины общества «Легион тур». Им сообщили о сложившейся ситуации. Мужчины, несмотря на то, что им нужно было идти по другому маршруту, присоединились к поискам.

«С 18:00 этого же дня до 03:00 следующего дня наша группа самостоятельно прочёсывала местность заповедника в поиске нашей подруги и её сына. Однако поиск не дал результатов. Уже в три утра мы, в составе своей группы под сопровождением ребят из «Легион тур», выдвинулись в Жанаозен для передачи информации о пропаже нашей подруги с сыном, так как связь в заповеднике отсутствовала. Через три часа в Жанаозене мы заявили о пропаже. Заявку о пропаже принял Исатай Шурабаев, старший инспектор центрального оперативного управления УВД города, который оперативно связался со всеми службами и на протяжении всего времени поддерживал с нами связь, уточняя информацию, передавая наши контакты другим ведомствам», - отметила Ирина Муравьёва.

Антон Дикин из общества «Легион тур» дозаправился в Жанаозене и самостоятельно выехал на поиски.

«Далее к поиску подключились начальник ОП Каракиянского района, майор полиции Д. Азимов, начальник ДЧС Мангистауской области, полковник гражданской защиты К. Базарбаев, начальник отдела по ЧС Каракиянского района, старший лейтенант гражданской защиты Д. Елшибаев, а также личный состав пограничного управления по Каракиянскому району департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области и егеря Устюртского заповедника. Все департаменты оперативно развернули масштабную операцию по поиску, максимально подключив все свои ресурсы», - добавила Ирина Муравьёва.

Вечером женщину с сыном нашли. Её обнаружил Антон Дикин и егеря рядом со сгоревшим по не установленным причинам автомобилем.

«В те жизненно важные моменты, так как запас воды у пропавших был небольшой и существовала угроза нападения животных заповедника, именно оперативность в поиске была самой важной частью спасения. Мы выражаем огромную благодарность всем за оперативность в поисках нашей подруги и её несовершеннолетнего сына», - подытожила Ирина Муравьёва.



