Два дня будут тестировать тепловые сети в Алматы

В Алматы 14 и 15 июля пройдут гидравлические испытания тепловых сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Гидравлические испытания пройдут:

14 июля на территории Алмалинского и Жетысуского районов Алматы в контуре проспект Райымбека — улица Бродского — проспект Рыскулова — проспект Сейфуллина;

15 июля на территории Алатауского и Жетысуского районов в контуре улиц Яблочкова — Азовская — Рыскулова — Серикова — Ратушного — Ангарская — вдоль БАКА — Момышулы — поселок Ак-Кайнар — Монке би-Боролдай.

На время технических работ горячее водоснабжение отключать не будут.

Во время проверки трубопроводов, с 4:00 до 7:00 утра, жителей и гостей города просят соблюдать осторожность.

— Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях просим не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия и сообщить о случившемся, — обратились в ТОО «Алматинские тепловые сети».

При обнаружении порывов необходимо оперативно связаться по телефонам: 351-27-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также по номеру 109.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов.

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