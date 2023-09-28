Два дня аэропорт Уральска не будет принимать самолеты

Руководитель пресс-службы международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой Айнагуль Сакпусунова рассказала о том, что в воздушной гавани проведут ремонт покрытия рулёжной дорожки. Поэтому его закроют для приёма и выпуска воздушных судов, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

- Аэродром закроют с 2:00 восьмого октября до 5:00 десятого октября. 12 октября в резервный день с 1:30 до 17:00. Это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности эксплуатации воздушных судов и обслуживания пассажиров, - пояснила Сакпусунова.

Сообщается, что сроки ремонта определены с учётом благоприятных погодных условий и снижением количества самолётовылетов.