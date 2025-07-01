Два детских сада признаны аварийными в Атырау

Как сообщили в пресс-службе управления образования Атырауской области, здание детского сада № 37 «Болашақ» было введено в эксплуатацию 17 декабря 2019 года.

— Строительство дошкольного учреждения в сельском округе Еркинкала осуществлялось ТОО «Тоныкөк құрылыс», которое затем сдало объект в эксплуатацию. Детский сад рассчитан на 290 мест. До недавнего времени он функционировал в обычном режиме. Однако 31 марта в одной из частей здания на нижнем этаже появились трещины в стенах. Пол начал проседать. Впоследствии трещины увеличились, — говорится в сообщении пресс-службы управления образования.

В связи с этим, в здании детского сада была проведена техническая экспертиза, итоги которой были подведены 14 мая. Согласно заключению экспертов, до полного восстановления технического состояния объекта эксплуатация здания должна быть приостановлена в целях обеспечения безопасности детей.

— С 1 июня детский сад прекратил работу. В соответствии с решением городского отдела образования Атырау, все дети были временно распределены по близлежащим дошкольным учреждениям. Около 80% сотрудников были отправлены в ежегодный трудовой отпуск. Остальной части коллектива, согласно коллективному договору, выплачивается 50% от заработной платы. Ведётся разработка проектно-сметной документации для проведения восстановительных работ, — сообщили в пресс-службе.

Между тем, в селе Шокпартогай Жылыойского района принято окончательное решение о сносе другого детского сада. Этот факт подтвердила заместитель акима Жылыойского района Гульнафис Айшуакова.

Указанный детский сад, получивший название «Балдәурен», был введён в эксплуатацию в 2016 году. Его строительство было осуществлено в рамках благотворительной программы «Игілік» компании «Тенгизшевройл». Учреждение было рассчитано на 160 мест.

— В здании детского сада начал проседать фундамент, появились трещины. Подрядная организация проводила ремонтные работы неоднократно. Однако, по результатам технической экспертизы, в 2022 году здание было признано аварийным. В связи с этим, было принято окончательное решение о его демонтаже, — сообщила Гульнафис Айшуакова.

Тем не менее, демонтаж аварийного объекта ещё не начался. В селе Шокпартогай ведётся строительство нового детского сада, рассчитанного на 280 мест.