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    14:25, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Два детских сада признаны аварийными в Атырау

    В селе Еркинкала, расположенном в пригороде Атырау, один из детских садов был закрыт на ремонт. Причиной стало появление трещин в стенах здания, зафиксированное в марте этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    детский сад балабақша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе управления образования Атырауской области, здание детского сада № 37 «Болашақ» было введено в эксплуатацию 17 декабря 2019 года.

    — Строительство дошкольного учреждения в сельском округе Еркинкала осуществлялось ТОО «Тоныкөк құрылыс», которое затем сдало объект в эксплуатацию. Детский сад рассчитан на 290 мест. До недавнего времени он функционировал в обычном режиме. Однако 31 марта в одной из частей здания на нижнем этаже появились трещины в стенах. Пол начал проседать. Впоследствии трещины увеличились, — говорится в сообщении пресс-службы управления образования.

    В связи с этим, в здании детского сада была проведена техническая экспертиза, итоги которой были подведены 14 мая. Согласно заключению экспертов, до полного восстановления технического состояния объекта эксплуатация здания должна быть приостановлена в целях обеспечения безопасности детей.

    — С 1 июня детский сад прекратил работу. В соответствии с решением городского отдела образования Атырау, все дети были временно распределены по близлежащим дошкольным учреждениям. Около 80% сотрудников были отправлены в ежегодный трудовой отпуск. Остальной части коллектива, согласно коллективному договору, выплачивается 50% от заработной платы. Ведётся разработка проектно-сметной документации для проведения восстановительных работ, — сообщили в пресс-службе.

    Между тем, в селе Шокпартогай Жылыойского района принято окончательное решение о сносе другого детского сада. Этот факт подтвердила заместитель акима Жылыойского района Гульнафис Айшуакова.

    Указанный детский сад, получивший название «Балдәурен», был введён в эксплуатацию в 2016 году. Его строительство было осуществлено в рамках благотворительной программы «Игілік» компании «Тенгизшевройл». Учреждение было рассчитано на 160 мест.

    — В здании детского сада начал проседать фундамент, появились трещины. Подрядная организация проводила ремонтные работы неоднократно. Однако, по результатам технической экспертизы, в 2022 году здание было признано аварийным. В связи с этим, было принято окончательное решение о его демонтаже, — сообщила Гульнафис Айшуакова.

    Тем не менее, демонтаж аварийного объекта ещё не начался. В селе Шокпартогай ведётся строительство нового детского сада, рассчитанного на 280 мест.

     

     

    Теги:
    Атырауская область Детсады Регионы Казахстана Регионы Образование
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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