Два детских дома закрыли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество детских домов сокращено до 30, в частности в прошлом году закрылись два детских дома. Об этом сообщила вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«81% воспитанников детских домов Казахстана реализовали свое право жить в семьях благодаря принятым государством мерам по обеспечению прав ребенка. Количество детских домов сокращено до 30. В 2021 году было закрыто еще 2 детских дома, один центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, один дом ребенка», - сказала Бибигуль Асылова в ходе расширенного заседания коллегии Министерства образования и науки.

По данным ведомства, на сегодняшний день в организациях для детей-сирот проживают около 4 тысяч воспитанников.

«Нами будет продолжена работа как по контролю за созданием комфортных условий, так и для того, чтобы дети воспитывались в семьях», - заявила вице-министр образования и науки.

Ранее вовремя расширенного заседания коллегии ведомства первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова назвала основные проблемы в сфере среднего образования.