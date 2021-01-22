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Два дела о подстрекательстве к даче взятки рассмотрит суд в Кызылординской области

Автор:  
Арайлым Мұрат
22 Января 2021, 19:23
Два дела о подстрекательстве к даче взятки рассмотрит суд в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой Кызылординской области в суд направлены два уголовных дела. В обоих случаях граждане подозреваются в подстрекательстве к даче взятки на крупную сумму. Об этом сообщил старший следователь следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой Кызылординской области направлено в суд уголовное дело в отношении члена палаты юридических услуг, который подозревается в подстрекательстве представителя товарищества с ограниченной ответственностью к даче взятки должностным лицам управления государственных доходов города Кызылорды в сумме 30 млн тенге за ликвидацию (прекращение деятельности) ТОО с уводом от обязательств по исчислению и уплате налогов в бюджет», - сказал Данияр Бигайдаров.

Окончательное решение о степени виновности лица будет определено судом.

Также, по сообщению следователя следственного департамента агентства, Антикоррупционной службой Кызылординской области направлено в суд уголовное дело в отношении гражданки, которая подозревается в подстрекательстве гражданина «А» к даче взятки должностным лицам РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям по Кызылординской области» в сумме 1 млн тенге за трудоустройство в указанное учреждение.

Окончательное решение о степени виновности лица будет определено судом.


Кызылординская область   Борьба с преступностью   Коррупция   Другие государственные органы   Общество  
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