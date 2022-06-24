24 Июня 2022 14:19

Два дайвера погибли при погружении в подводную пещеру во Флориде

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Два дайвера погибли во время погружения в пещеру Буфорд-Спрингс в парке дикой природы штата Флориды предположительно из-за неисправного оборудования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Группа подростков видела, как водолазы погружались под воду с баллонами воздуха. Позже один из них всплыл на поверхность и без движения находился лицом вниз. Сначала молодые люди подумали, что ныряльщик ищет своего напарника под водой, но затем подплыв к нему, выяснили, что он без признаков жизни.

Спасатели обнаружили тело второго дайвера на глубине около 40 метров. Погибшие опознаны, это 52-летний Тодд Ричард Маккенна и 63-летний Стивен Родерик Гамбрелл.

По данным полиции, у ныряльщиков было соответствующее оборудование, но неизвестно, работало ли оно должным образом. По данным очевидцев, они слышали, как один из погибших говорил о проблеме возможной утечки воздуха в его баллоне.

Буфорд-Спринг является частью сети подводных пещер в национальном заповеднике дикой природой Чассаховицка. Пещера имеет 51-метровый спуск, который опасен даже для опытных любителей подводного погружения.