Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Два человека в Казахстане и России умерли после введения препарата Zolgensma
12 Августа 2022 11:48

Два человека в Казахстане и России умерли после введения препарата Zolgensma

БЕРН. КАЗИНФОРМ – Швейцарская компания Novartis AG сообщила о двух летальных случаях у пациентов из-за острой печеночной недостаточности после лечения препаратом Zolgensma, который используют для лечения спинальной мышечной атрофии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

Два случая с летальным исходом из-за острой печеночной недостаточности произошли в Казахстане и России после 5-6 недель использования препарата Zolgensma и примерно через 1-10 дней после начала приема кортикостероидов.

Компания уведомила об инцидентах органы здравоохранения стран, где продается препарат, включая агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA), которое занимается контролем качества лекарственных препаратов.

Препарат Zolgensma от Novartis получил условное одобрение ЕС в начале 2020 года, стоит более $2 млн на одного пациента.


Фото: reuters.com

Новости по теме
Почти 700 фактов ввоза поддельных лекарств в РК зарегистрировано за два года
Читайте также
Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Уштобе
На какие проблемы обратил внимание Алихан Смаилов в Павлодарской области
Мажилисмены обсудили с врачами Костанайской области вопросы доступности медуслуг
Инфекционные койки на четверть заполнены в Костанайской области
Спасатели отыскали потерявшегося грибника в ВКО
Уголовное дело возбуждено в Атырауской области в связи со смертью пограничника
Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики
Мальчик получил ранения на футбольной площадке в Щучинске
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив