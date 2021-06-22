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    18:18, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Два человека утонули за день в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области за день утонули два человека. Трагические случаи произошли в Курмангазинском и Жылыойском районах . Оба утонувших погибли при купании в неприспособленных для этого местах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мужчина 2000 года рождения во время купания в реке Кигач прыгнул в воду с железного пирса и не вынырнул. С помощью спасателей оперативно-спасательного отряда Курмангазинского района тело утонувшего было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. В Жылыойском районе утонул мужчина 1983 года рождения. В селе Тургызба он нырнул в реку Жем. И сразу закричал о том, что тонет. Однако находившийся на берегу товарищ не смог оказать своевременную помощь. С помощью спасателей Жылыойского районного оперативно-спасательного отряда тело погибшего было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    В ведомстве напомнили о том, во время купального сезона необходимо строго соблюдать правила безопасности. Тщательно проверять место купания, общее состояние, чистоту воды, глубину. Не купаться сразу после еды. Купаться только в разрешенных местах и на пляжах. Не заплывать за пределы предупреждающих знаков. Не прыгать в воду, перегревшись на солнце.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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