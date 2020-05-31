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Два человека утонули  в Карагандинской области

31 Мая 2020 22:29
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Два человека утонули  в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области утонули два человека. Оба случая произошли в необорудованных для купания местах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

30 мая на Кенгирском водохранилище в городе Жезказгане при купании в необорудованном месте утонул юноша 2003 года рождения.

Тело утонувшего было извлечено спасателями в 12 метрах от берега и на глубине 4,5 метра.

Второй случай произошел в Бухар-Жырауском районе в 3-х км восточнее от села Петровка на реке Нура.

«Спасатели извлекли из воды тело молодого человека 1996 г.р., который утонул в необорудованном для купания месте», - сообщили в пресс службе ДЧС Карагандинской области.

В ведомстве напоминают жителям о правилах поведения на водоемах:

- не купаться в незнакомом вам месте;

- не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;

- не купаться после принятия спиртных напитков;

- не оставлять детей без присмотра.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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