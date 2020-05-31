Два человека утонули в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области утонули два человека. Оба случая произошли в необорудованных для купания местах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
30 мая на Кенгирском водохранилище в городе Жезказгане при купании в необорудованном месте утонул юноша 2003 года рождения.
Тело утонувшего было извлечено спасателями в 12 метрах от берега и на глубине 4,5 метра.
Второй случай произошел в Бухар-Жырауском районе в 3-х км восточнее от села Петровка на реке Нура.
«Спасатели извлекли из воды тело молодого человека 1996 г.р., который утонул в необорудованном для купания месте», - сообщили в пресс службе ДЧС Карагандинской области.
В ведомстве напоминают жителям о правилах поведения на водоемах:
- не купаться в незнакомом вам месте;
- не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;
- не купаться после принятия спиртных напитков;
- не оставлять детей без присмотра.
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