Два человека утонули сегодня в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Два человека утонули сегодня в водоёмах Карагандинской области. Оба мужчин купались в необорудованном месте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

6 июля в 17-40 в Абайском районе, в Шерубай-Нуринском водохранилище, силами ДЧС Карагандинской области обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1967 г. р, который утонул при купании в необорудованном для купания месте.

А также в 18:18 в Караганду поступила информация, что на озере в районе мкрн. Голубые Пруды в необорудованном месте утонул парень.

«6 июля в 20:39 спасатели Караганды извлекли труп парня 1996 г.р. на искусственном водоеме вблизи «Триатлон парка» между мкрн. Юго-Восток и Голубые пруды, который утонул в необорудованном для купания месте», - сообщила пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

Спасатели убедительно просят граждан при отдыхе проявлять бдительность и чрезмерную ответственность во время купания.