Два человека утонули на водоемах в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области на водоемах утонули два человека, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области пояснили, что первый случай зафиксирован 13 июня вечером в сельском округе Трекин Байтерекского района. В зоне отдыха «Сая» утонула 33-летняя женщина. По словам очевидцев, она отдыхала вместе с семьей и друзьями. Находилась в состоянии алкогольного опьянения. До прибытия спасателей тело женщины вытащили из воды в 19:45 часов.

Еще одно происшествие зафиксировано в Уральске. 14 июня в 00:07, 28-летний мужчина утонул, купаясь в неположенном месте. Он также вместе со знакомыми распивал алкоголь. Тело погибшего поисковая группа оперативно-спасательного отряда вытащила из воды в 02:25 часов.

В этом году в Западно-Казахстанской области 12 человек утонули на водоемах, трое из них – дети. Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области напоминает горожанам о соблюдении правил безопасности на воде.