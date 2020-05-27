Два человека утонули на водоемах Кызылординской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки на водоемах страны тонули три человека. Несчастные случаи зарегистрированы в Нур-Султане и Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям.
В реке Есиль вблизи парка «Ататюрк» находясь с друзьями без присмотра взрослых, ребенок, 2008 года рождения, купался в необорудованном для купания месте и начал тонуть. В это время столичные спасатели проводили очередной рейд по местам несанкционированного для купания мест. Увидев тонущего ребенка, спасатели совместно с очевидцем спасли его.
Ученик 3 класса утонул в канале в поселке Тасбогет города Кызылорды. К поискам мальчика
были привлечены 53 человека. В управление по чрезвычайным ситуациям города Кызылорды поступило сообщение от жителя относящегося к городу села Абай о том, что в орошаемом канале рисовых полей обнаружено тело мальчика. Он купался в неположенном месте. Тело извлечено из воды спасателями оперативно- спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.
В поливном канале в селе Ы. Жахаева Шиелийского района Кызылординской области утонул гражданин, 1986 года рождения, при купании в необорудованном для купания месте. Г руппой Оперативно-спасательного отряда ДЧС Кызылординской облати труп утонувшего обнаружен и извлечен из воды. В поисковой работе были задействованы 26 сотрудников департамента по ЧС, о перативно-спасательного отряда, районного отдела полиции и местные жители.
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