Два человека утонули на водоемах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Карагандинской области утонули два человека. Оба мужчины ушли под воду, купаясь в необорудованном для этого местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия по разъяснению мер безопасности на воде, происшествия на водоемах Карагандинской области продолжаются.

1 августа в Нуринском районе на реке Нура в 6 км от села Егинди утонул мужчина, 1986 г.р.

Сегодня, 2 августа в 13:40 часов в Бухар-Жырауском районе на канале «Иртыш-Караганда» во время купания в необорудованном месте утонул мужчина, 1971 г.р. Утонувший был извлечен из воды силами ДЧС.

В целях предупреждения населения и недопущения чрезвычайных ситуаций на воде сотрудниками ДЧС Карагандинской области совместно с сотрудниками полиции повсеместно проводятся информационно-профилактические мероприятия. Всего с начала года проведено более 4000 патрулирований и 720 рейдов.

Спасатели напоминают, при нахождении в местах отдыха на водоеме соблюдать следующие меры безопасности: не купаться в необорудованных и запрещенных местах;

не входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

не оставлять детей без присмотра;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

не заплывать далеко от берега, не переоценивать свои силы;

не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

не входить в воду детям без сопровождения взрослых;

не купаться в темное время суток;

не находиться в плавательных средствах без индивидуальных спасательных средств.