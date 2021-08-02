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    17:39, 02 Август 2021 | GMT +6

    Два человека утонули на водоемах Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Карагандинской области утонули два человека. Оба мужчины ушли под воду, купаясь в необорудованном для этого местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несмотря на проводимые профилактические мероприятия по разъяснению мер безопасности на воде, происшествия на водоемах Карагандинской области продолжаются.

    1 августа в Нуринском районе на реке Нура в 6 км от села Егинди утонул мужчина, 1986 г.р.

    Сегодня, 2 августа в 13:40 часов в Бухар-Жырауском районе на канале «Иртыш-Караганда» во время купания в необорудованном месте утонул мужчина, 1971 г.р. Утонувший был извлечен из воды силами ДЧС.

    В целях предупреждения населения и недопущения чрезвычайных ситуаций на воде сотрудниками ДЧС Карагандинской области совместно с сотрудниками полиции повсеместно проводятся информационно-профилактические мероприятия. Всего с начала года проведено более 4000 патрулирований и 720 рейдов.

    Спасатели напоминают, при нахождении в местах отдыха на водоеме соблюдать следующие меры безопасности: не купаться в необорудованных и запрещенных местах;

    не входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

    не оставлять детей без присмотра;

    не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

    не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

    не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

    не заплывать далеко от берега, не переоценивать свои силы;

    не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

    не входить в воду детям без сопровождения взрослых;

    не купаться в темное время суток;

    не находиться в плавательных средствах без индивидуальных спасательных средств.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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