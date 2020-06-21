+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 20 °С
USD 403.79 EUR 452.77
RUB 5.82 CNY 57.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два человека умерли от коронавируса в Алматы

21 Июня 2020 22:28
Поделиться:
Два человека умерли от коронавируса в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы два случая летального исхода от КВИ в городе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

Новости по теме
964 бессимптомных носителя коронавируса выявлено за сутки в Казахстане
507 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки - прирост 2,9% Коронавирус: Испания открыла границы, в Германии инфекция снова распространяется 178 человек вылечились от коронавируса в Казахстане

Это мужчины. 1960 и 1957 годов рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 120 летальных случаев. г. Нур-Султан – 32 г. Алматы – 20 г. Шымкент – 13 Акмолинская область – 8 Актюбинская область – 1 Атырауская область – 3 Восточно-Казахстанская область – 1 Жамбылская область – 1 Западно-Казахстанская область – 6 Карагандинская область – 10 Костанайская область – 2 Мангистауская область – 2 Павлодарская область – 13 Туркестанская область – 8

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив