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Два человека умерли от коронавируса в Алматы
21 Июня 2020 22:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы два случая летального исхода от КВИ в городе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz
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Это мужчины. 1960 и 1957 годов рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 120 летальных случаев. г. Нур-Султан – 32 г. Алматы – 20 г. Шымкент – 13 Акмолинская область – 8 Актюбинская область – 1 Атырауская область – 3 Восточно-Казахстанская область – 1 Жамбылская область – 1 Западно-Казахстанская область – 6 Карагандинская область – 10 Костанайская область – 2 Мангистауская область – 2 Павлодарская область – 13 Туркестанская область – 8
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