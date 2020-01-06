Два человека стали жертвами пожара в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два человека пострадали в пожаре в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города Нур-Султан.

«Сегодня в 16:53 на пульт «101« поступило сообщение о пожаре по ул. Субханбердина, 8. Незамедлительно на место вызова уже в 17:00 прибыли пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана, где было установлено, что горит потолочное перекрытие бокса автомойки «Тазалык» на площади 30 кв.м. и два автомобиля марки Land Cruiser и Mitsubishi», - говорится в сообщении.

В результате пожара пострадали два человека, которые были доставлены в Городскую больницу 1.

Пожар локализован в 17:27 и ликвидирован в 17:37. Причина пожара устанавливается. Всего в тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 20 человек личного состава ДЧС Нур-Султана.