Два человека стали жертвами пожара в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два человека пострадали в пожаре в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города Нур-Султан.
«Сегодня в 16:53 на пульт «101« поступило сообщение о пожаре по ул. Субханбердина, 8. Незамедлительно на место вызова уже в 17:00 прибыли пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана, где было установлено, что горит потолочное перекрытие бокса автомойки «Тазалык» на площади 30 кв.м. и два автомобиля марки Land Cruiser и Mitsubishi», - говорится в сообщении.
В результате пожара пострадали два человека, которые были доставлены в Городскую больницу 1.
Пожар локализован в 17:27 и ликвидирован в 17:37. Причина пожара устанавливается. Всего в тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 20 человек личного состава ДЧС Нур-Султана.
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