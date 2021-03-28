Два человека спасено и 60 эвакуировано при пожаре в жилом доме в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Двоих пенсионеров спасли огнеборцы при пожаре в многоквартирном доме в Семее. Эвакуировано 60 жильцов дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«27 марта в 19:18 в городе Семей по улице Первый микрорайон в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, в квартире на пятом этаже произошел пожар. На момент прибытия пожарных подразделений горела мебель, личные вещи. В первую очередь, огнеборцами эвакуирована хозяйка квартиры, 1946 года рождения. С признаками отравления угарным газом, женщина госпитализирована в больницу. Ее супруг,1938 года рождения спасен пожарными из сильно задымленного помещения. Спасателями по лестничному маршруту оперативно эвакуировано 60 человек, из них 20 детей», - прокомментировали инцидент в пресс-службе ДЧС ВКО.

Для тушения пожара задействовано 17 пожарных и 4 единицы техники. В 19:43 огонь был полностью ликвидирован. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.