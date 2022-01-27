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Два человека скончались в Мангистауской области от коронавируса за сутки

27 Января 2022 22:40
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Два человека скончались в Мангистауской области от коронавируса за сутки

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Мангистауской области коронавирусом заразились 128 человек. От эпидемии за прошедшие сутки скончались 2 человека. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Аскар Сагимбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В настоящее время регион находится в «красной зоне». По информации спикера, в большом количестве заболевание зарегистрировано в областном центре. В Актау за последние сутки выявлено 87 человек.

«В городе Жанаозен зарегистрировано 11 человек зараженных коронавирусной инфекцией, в Мунайлинском районе – 11, в Мангистауском районе - 4, в Тупкараганском районе - 8, в Каракиянском районе - 2, в Бейнеуском районе - 5. За прошедшие сутки в службе неотложной помощи работали 53 бригады скорой помощи. В резерве - 16 бригад. Поступило 637 вызовов, из них с КВИ – 16, пневмонией – 5, ОРВИ - 62. На уровне учреждений первичной медико-санитарной помощи изолировано 2582 человека с заболеванием КВИ», - сказал Аскар Сагимбаев.

По словам Аскара Сагимбаева, на складе имеется 58 966 средств индивидуальной защиты. В настоящее время в регионе ревакцинацию прошли 17 769 человек.

Напомним, в Тупкараганском районе Мангистауской области с начала года коронавирусной инфекцией заразились более 100 человек, из них почти 90% - невакцинированные.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Мангистауская область   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Аружан Саптарова

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