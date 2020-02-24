Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:05
-
-
-
Два человека скончались от отравления угарным газом в Шымкенте
24 Февраля 2020 11:31
Поделиться:
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Два человека скончались от отравления угарным газом в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазТрансГаз Аймақ».
Новости по темеЧетыре человека погибли в ДТП на трассе «Самара – Шымкент» Задержаны подозреваемые в перестрелке в Актюбинской области Самолет ударился о землю при взлете в Магадане: семь человек пострадали
24 февраля в 7:51 часов поступило сообщение от дежурного КЧС города Шымкент о том, что по адресу: улица Туркестанская, 2/4, кв. 83 предположительно от отравления угарным газом скончались два человека, 1994 и 1992 годов рождения.
«Прибыв на место вызова, аварийная бригада при обследовании выяснила, что в кухне установлена двухконфорочная газовая плита и проточный водонагреватель марки «DUBAI». Дымоотводящая соединительная труба (гофра) отсоединена от патрубка проточного водонагревателя. Причины несчастного случая выясняются», - сообщили в компании.
Ключевые слова: Происшествия, Шымкент,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- На западе Турции произошло сильное землетрясение
- Беременную женщину с анафилактическим шоком спасли врачи скорой в Семее
- Число жертв землетрясения на ирано-турецкой границе возросло до девяти
- Семь человек погибли при землетрясении в Турции
- Автомобиль упал в ущелье в Кашмире: 9 погибших, 5 раненых
- Роженицу доставили в больницу в сопровождении снегоочистительной техники в ВКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047