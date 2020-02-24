Два человека скончались от отравления угарным газом в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Два человека скончались от отравления угарным газом в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазТрансГаз Аймақ».

24 февраля в 7:51 часов поступило сообщение от дежурного КЧС города Шымкент о том, что по адресу: улица Туркестанская, 2/4, кв. 83 предположительно от отравления угарным газом скончались два человека, 1994 и 1992 годов рождения.

«Прибыв на место вызова, аварийная бригада при обследовании выяснила, что в кухне установлена двухконфорочная газовая плита и проточный водонагреватель марки «DUBAI». Дымоотводящая соединительная труба (гофра) отсоединена от патрубка проточного водонагревателя. Причины несчастного случая выясняются», - сообщили в компании.