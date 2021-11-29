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Два человека скончались от ковидной пневмонии за сутки в Казахстане
29 Ноября 2021 08:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще два человека скончались от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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27.11.2021 г. зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 30 человек выздоровело
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 82540, летальных случаев - 5140, выздоровевших - 73805.
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