Два человека скончались от ковидной пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще два человека скончались от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

27.11.2021 г. зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 30 человек выздоровело

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 82540, летальных случаев - 5140, выздоровевших - 73805.