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Два человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане
31 Января 2022 08:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два человека скончались за сутки от пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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29.01.2022 г. зафиксированы 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 23 человека выздоровели.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 86326, летальных случаев - 5266, выздоровевших - 79716.
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