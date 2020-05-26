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Два человека скончались от коронавируса в Нур-Султане и Костанайской области
26 Мая 2020 23:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано два летальных случая от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В городе Нур-Султане от коронавируса скончался мужчина, 1951 года рождения, в Костанайской области - женщина, 1965 года рождения.
Итого по Казахстану 37 летальных случаев.
Ключевые слова: Нур-Султан, Костанайская область, Общество, Коронавирус в РК,
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