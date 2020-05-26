Два человека скончались от коронавируса в Нур-Султане и Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано два летальных случая от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В городе Нур-Султане от коронавируса скончался мужчина, 1951 года рождения, в Костанайской области - женщина, 1965 года рождения.

Итого по Казахстану 37 летальных случаев.