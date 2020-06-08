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Два человека скончались от коронавируса в Казахстане
8 Июня 2020 23:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы два случая с летальным исходом от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Город Нур-Султан - пациент 1966 года рождения,
Павлодарская область - пациентка 1957 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 58 летальных случаев.
Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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