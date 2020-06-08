Два человека скончались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы два случая с летальным исходом от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Город Нур-Султан - пациент 1966 года рождения,

Павлодарская область - пациентка 1957 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 58 летальных случаев.