+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 13 °С
USD 397.31 EUR 448.76
RUB 5.83 CNY 56.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два человека скончались от коронавируса в Казахстане

8 Июня 2020 23:06
Поделиться:
Два человека скончались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы два случая с летальным исходом от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Город Нур-Султан - пациент 1966 года рождения,

Павлодарская область - пациентка 1957 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 58 летальных случаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив