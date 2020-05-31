Два человека скончались от коронавируса: итого 40 летальных случаев в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зарегистрировано еще 2 случая с летальным исходом: пациент 1959 года рождения в Шымкенте и пациентка 1966 года рождения Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Тelegram-канал Министерства здравоохранения РК.⠀

«Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении ведомства.

Всего в Казахстане от коронавируса скончалось 40 человек.