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Два человека скончались от коронавируса: итого 40 летальных случаев в Казахстане
31 Мая 2020 18:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зарегистрировано еще 2 случая с летальным исходом: пациент 1959 года рождения в Шымкенте и пациентка 1966 года рождения Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Тelegram-канал Министерства здравоохранения РК.⠀
«Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении ведомства.
Всего в Казахстане от коронавируса скончалось 40 человек.
Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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